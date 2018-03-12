На эспланаде поставят памятник Счастливой семье
В Перми подвели итоги конкурса на лучший эскиз памятника «Счастливая семья». Выборы проходили в интернете. Из пяти представленных вариантов победила скульптура с изображением родителей, детей и собаки. За нее отдали голоса почти 7 тысяч человек. Поставить монумент предполагается на эспланаде, а собрать на него деньги всем миром. Имена благотворителей обещают увековечить на постаменте.
Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: "Нам бы хотелось, чтобы скульптура олицетворяла родителей, которые ответственно относятся к воспитанию детей, и дети, которые любят и уважают своих родителей".
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