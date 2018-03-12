В Перми за сутки раскупили 3 миллиона цветов
В канун 8 Марта традиционный ажиотаж наступил во флористических салонах. По самым приблизительным подсчетам, в одной только Перми за сутки раскупается три миллиона цветов – в три раза больше, чем жителей в городе. Что и как дарили сегодня?
В цветочном магазине не протолкнуться. А от обилия тюльпанов, роз, хризантем рябит в глазах. Приветливые продавцы готовы помочь все оформить. Букеты выносят охапками.
Тюльпаны от 40 рублей, розы - от 80. Любителям экзотики - ирисы или герберы. Ну, а женщинам и девушкам подарки, само собой, достаются просто так. К примеру, полицейские с волонтерами останавливали автовладелиц даже не ради проверки документов, а исключительно для теплых слов и шоколадки. Напряжение на лице моментально сменялось улыбкой.
Открытки дарили и тем, кто получал водительское удостоверение или регистрировал автомобиль в ГИБДД. Для многих это стало неожиданностью.
Оригинальным поздравление вышло у сотрудников пригородных электричек. Вместе с билетами - долгоиграющий презент - семена цветов, на лето.
Ежегодно перед праздником в Пермь привозят около трех миллионов цветков. Это, между прочим, в три раза больше, чем жителей нашего города.
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