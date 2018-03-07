С праздником, дорогие женщины!

Милые женщины, если в ближайшие дни к Вам в дверь постучит участковый - не волнуйтесь, он пришел Вас поздравить! Акция стартовала с утра. Так в полиции решили совместить приятное с полезным, ведь участковый от слова "участие".

Инспекторы ГИБДД вместе с волонтерами с утра дарят женщинам-водителям шоколад, даже тем, кто нарушает. Если позволяет Кодекс, инспекторы ограничиваются предупреждением.

В МРЭО дам, пришедших регистрировать машину или получать права, также ждали подарки и поздравления.

Решение отмечать Международный женский день было принято в 1910 году по предложению революционерки Клары Цеткин на международной конференции социалисток в Копенгагене. Затем в мире развернулась борьба за предоставление женщинам избирательных прав, за активное участие в политической жизни. В 1911 году впервые отмечали Международный женский день.



Сегодня женщине не нужно бороться за равноправие - так называемый слабый пол не только создает в доме уют и воспитывает детей, но и достигает поразительных успехов в науке, бизнесе и политике.



И все равно женщина - олицетворение материнства, безграничной любви, милосердия, и именно женщина вдохновляет мужчину на покорение новых вершин и свершение великих подвигов.