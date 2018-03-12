Похищенные миллионы: Экс-ректору фармакадемии вынесли приговор

В Дзержинском суде Перми закончилось двухдневное оглашение приговора экс-ректору Пермской фармацевтической академии Татьяне Одеговой и ее подельнице Ольге Мошевой. По делу о хищении 25 млн рублей первая получила 4 года тюрьмы, а вторая – три года условно. Что касается главной фигурантки громкого преступления Татьяны Одеговой, то изначально обвинение просило для нее 7 лет, но судья решила иначе.

Людмила Гладкова, судья Дзержинского районного суда г. Перми: "По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить четыре года лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с 7 марта 2017 года".

Одегова последние три года провела под домашним арестом, а еще успела выйти на пенсию. Так что при должной работе адвоката сидеть в колонии ей придется совсем немного или не придется вообще. Что касается существа дела, то следствие установило, что бывший ректор вуза трудоустраивала фиктивных работников, оплачивала подряды, которые не были выполнены, и многое другое. Это продолжалось не менее 5 лет. Последние три года выводить и обналичивать деньги Одеговой помогала бизнесвумен Ольга Мошева. Сейчас обе свою вину признали.

Александр Захаров, помощник прокурора Дзержинского района г. Перми: "Были выявлены финансовые нарушения в результате проверки Министерством здравоохранения финансовой деятельности Пермской фармацевтической академии. Расследование по данному уголовному делу проводилось более двух лет. Сейчас была поставлена точка в данном уголовном деле".