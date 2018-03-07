Пассажиркам электричек дарят семена
Цветы и внимание в ближайшие дни ждут пассажирок пермских электричек. В честь Международного женского дня 7 и 8 марта вместе с билетами в кассах на Перми-2 прекрасным дамам вручат семена однолетних астр. Вырастить их можно либо в горшках дома, либо на дачах в предстоящий сезон. Для этих целей уже приготовлено более 20 тысяч семян цветов.
Сергей Канцур, директор АО «Пермская пригородная компания»: "Хотелось бы поздравить всех представительниц прекрасной половины наших пассажиров с весенним женским днем. Поэтому в честь этого праздника дарим им цветы, но в виде семян, которые они посадят на своих дачных участках, и все лето будут радоваться этим прекрасным цветам".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новости культуры. Пермь 06.03.2018
Глава Перми поздравил женщин
ЛУКОЙЛ за здоровье нации
Ветра зимы
Избирательные участки прошли тест на доступность
Пермь посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин
Экс-ректора Пермской фармакадемии судят за хищение 25 миллионов
Брошенный щенок обрел новый дом
Пермский губернский оркестр дарил женщинам цветы и музыку
Синоптики обещают серьезное похолодание
Добавить комментарий: