Пассажиркам электричек дарят семена

Цветы и внимание в ближайшие дни ждут пассажирок пермских электричек. В честь Международного женского дня 7 и 8 марта вместе с билетами в кассах на Перми-2 прекрасным дамам вручат семена однолетних астр. Вырастить их можно либо в горшках дома, либо на дачах в предстоящий сезон. Для этих целей уже приготовлено более 20 тысяч семян цветов.

Сергей Канцур, директор АО «Пермская пригородная компания»: "Хотелось бы поздравить всех представительниц прекрасной половины наших пассажиров с весенним женским днем. Поэтому в честь этого праздника дарим им цветы, но в виде семян, которые они посадят на своих дачных участках, и все лето будут радоваться этим прекрасным цветам".