Новости культуры. Пермь 06.03.2018

В пермском театре оперы и балета 14 марта состоится премьера оперы "Фаэтон". В 17-м веке произведение Жан-Батиста Люлли наделало много шума. Основательно к опере готовятся и сейчас. Певцы учат старофранцуский язык и барочные жесты. На сцене вместе с пермскими артистами выступят мастера барочной музыки ансамбля Le Poème Harmonique из Франции под управлением дирижера Венсана Дюместра. Состав солистов также интернациональный. Александр Егоров в опере исполняет роль царя Меропа из-за очень низкого голоса и внушительного, статного вида. Интервью с восходящей звездой - в программе "Новости культуры".