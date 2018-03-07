Новости культуры. Пермь 06.03.2018
В пермском театре оперы и балета 14 марта состоится премьера оперы "Фаэтон". В 17-м веке произведение Жан-Батиста Люлли наделало много шума. Основательно к опере готовятся и сейчас. Певцы учат старофранцуский язык и барочные жесты. На сцене вместе с пермскими артистами выступят мастера барочной музыки ансамбля Le Poème Harmonique из Франции под управлением дирижера Венсана Дюместра. Состав солистов также интернациональный. Александр Егоров в опере исполняет роль царя Меропа из-за очень низкого голоса и внушительного, статного вида. Интервью с восходящей звездой - в программе "Новости культуры".
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