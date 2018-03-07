Глава Перми поздравил женщин

В Перми прозвучали первые поздравления с 8 Марта. Праздник пришел к водителям городских трамваев и троллейбусов. О женщинах на неженской работе – наш сюжет.

Женский коллектив «Пермгорэлектротранса» впервые собрался вместе в одном трамвае, да ещё и в трамвае-кафе. Эльвира Нафикова только закончила смену 11-го маршрута.

В этот раз трудовой день у водителей электротранспорта короче обычного - самых опытных работников, которые отметились безаварийным вождением, с грядущим праздником весны поздравил глава города Перми Дмитрий Самойлов.

Пока вагон неспешно шёл от улицы Трамвайной до Перми-2, за чашкой чая пассажиры успели обсудить планы по развитию самого экологичного транспорта краевой столицы.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Для нашего города миллионного, города протяженного, общественный транспорт и особенно трамвай и троллейбус это очень важно. Без этих видов транспорта город жить не может. Я точно понимаю, что на вас огромная ответственность, когда вы выходите, начинаете работать в пять утра, а заканчиваете в час ночи, практически все сутки полные.

Развитие электротранспорта – один из приоритетов в работе городских властей. Последние несколько лет на наиболее изношенных участках активно заменяют трамвайные пути.

На Северной дамбе трамваи ездят по новым рельсам с сентября прошлого года. В этом году обновление коснется улицы Уральской. А далее реконструкция улицы Революции от Сибирской до Куйбышева. Там тоже появятся новые трамвайные линии.

В трамвайном и троллейбусном депо трудятся 1,5 тысячи человек, из них больше тысячи - женщины. Поэтому 8 Марта здесь - особый праздник.