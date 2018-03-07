Глава Перми поздравил женщин
В Перми прозвучали первые поздравления с 8 Марта. Праздник пришел к водителям городских трамваев и троллейбусов. О женщинах на неженской работе – наш сюжет.
Женский коллектив «Пермгорэлектротранса» впервые собрался вместе в одном трамвае, да ещё и в трамвае-кафе. Эльвира Нафикова только закончила смену 11-го маршрута.
В этот раз трудовой день у водителей электротранспорта короче обычного - самых опытных работников, которые отметились безаварийным вождением, с грядущим праздником весны поздравил глава города Перми Дмитрий Самойлов.
Пока вагон неспешно шёл от улицы Трамвайной до Перми-2, за чашкой чая пассажиры успели обсудить планы по развитию самого экологичного транспорта краевой столицы.
Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Для нашего города миллионного, города протяженного, общественный транспорт и особенно трамвай и троллейбус это очень важно. Без этих видов транспорта город жить не может. Я точно понимаю, что на вас огромная ответственность, когда вы выходите, начинаете работать в пять утра, а заканчиваете в час ночи, практически все сутки полные.
Развитие электротранспорта – один из приоритетов в работе городских властей. Последние несколько лет на наиболее изношенных участках активно заменяют трамвайные пути.
На Северной дамбе трамваи ездят по новым рельсам с сентября прошлого года. В этом году обновление коснется улицы Уральской. А далее реконструкция улицы Революции от Сибирской до Куйбышева. Там тоже появятся новые трамвайные линии.
В трамвайном и троллейбусном депо трудятся 1,5 тысячи человек, из них больше тысячи - женщины. Поэтому 8 Марта здесь - особый праздник.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
ЛУКОЙЛ за здоровье нации
Ветра зимы
Избирательные участки прошли тест на доступность
Пермь посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин
Экс-ректора Пермской фармакадемии судят за хищение 25 миллионов
Брошенный щенок обрел новый дом
Пермский губернский оркестр дарил женщинам цветы и музыку
Синоптики обещают серьезное похолодание
Олимпийскую победу хоккеистов отметили товарищеским матчем
«Парма» обыграла эстонский «Калев»
Добавить комментарий: