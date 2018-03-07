В Прикамье впервые прошел турнир по мини-футболу среди сразу трех районов. Так началась акция «ЛУКОЙЛ за здоровье нации». Что это означает?

Турнир по мини-футболу среди трёх районов - Уинского, Куединского и Чернушинского проходит впервые. Понятно, что летом проводятся состязания на поле, а вот такой формат, в помещении, решили опробовать в этом году.

Ребят поддержали пермские нефтяники. Турнир стал первым событием, с которого началась традиционная акция «ЛУКОЙЛ за здоровье нации». В частности, в Уинском футболисты получили новую экипировку. Точно так же и в других районах школьникам будут вручать спортивные подарки в течение года.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: «ЛУКОЙЛу» небезразлично здоровье нации, поэтому те мальчишки, которые гоняют мяч, это в первую очередь движение. «ЛУКОЙЛ» всегда в движении, и мы стараемся помогать именно нашему молодому поколению".

Спорт - одно из основных направлений, которые поддерживает нефтяная компания в регионе. В районах строятся и ремонтируются стадионы, спортзалы, закупается необходимый инвентарь. Школьники, в свою очередь, показывают хорошие результаты.

Что уже сделано и планы на 2018 год - здесь же в школе обсудили с педагогами. Если говорить об акциях, их много. Направленность у всех разная, и молодёжь может принимать участие практически в каждой. Среди глобальных планов - открытие нового детского сада в Уинском, это должно решить вопрос с очередью. А что касается школьников, в этом году здесь хотят создать классы МЧС, чтобы ребята могли узнать о специфике профессии.