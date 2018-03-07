Ветра зимы
Как и прогнозировали синоптики, вслед за метелями, во время которых в Прикамье выпало половина месячной нормы осадков, на Пермский край обрушилась новая стихия – сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и ночное похолодание до -20С. Такая погода продержится 7 марта. В связи с этим в МЧС рекомендуют принять дополнительные меры предосторожности.
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