Избирательные участки прошли тест на доступность

В преддверии выборов президента, которые состоятся 18 марта, в Прикамье проверили избирательные участки на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пандус на входе в школу есть, но вот подняться по нему самостоятельно не получается - слишком высокий уровень наклона. На помощь Полине приходит волонтер.

Сама девушка из Березников, но сейчас живет в Перми. Чтобы проголосовать 18 марта, она решила прикрепиться к ближайшему от дома избирательному участку.

Полина Быченко: "Здесь, конечно, оказали мне большую помощь волонтеры, спасибо им".

Пандусами и широкими дверными проемами в этом году обеспечены 1300 избирательных участков. Если переводить в проценты - 66 от общего количества. Во всех без исключения помещениях УИК будут дежурить волонтеры, их больше тысячи, в основном студенты, которые прошли специальное обучение.

Надежда Романова, председатель ПКО ВОИ: "Мы проводили такое даже обучение именно этике общения с инвалидами. Это тоже своего рода такая техника, нужен опыт общения с инвалидом, как к нему подойти, как обратиться, как сопровождать - толкать коляску помогать".

В крае установлены 11 комплексов «Доступные выборы». Один из таких в пермском ДК Всероссийского общества слепых - уникальная кабинка для людей с нарушением зрения. Чтобы они могли самостоятельно сделать свой выбор, внутри есть все необходимое – кнопка вызова помощника, увеличительное стекло, аудиосопровождение, трафарет, где строчки прописаны шрифтом Брайля.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Помимо доступной среды на участках каждый избиратель, если заболел, или у него ограничена подвижность, он может вызвать участковую комиссию к себе домой и проголосовать дома. Непосредственно вызвать комиссию для голосования к себе на дом можно до 14.00 часов в день голосования 18 марта".