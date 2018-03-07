Пермь посетил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Одна из целей визита – посмотреть, как промышленные предприятия, которые имеют оборонный заказ, выпускают и гражданскую продукцию.

Не важно, куда пойдет твой двигатель - на газоперекачивающую установку или под крыло самолета - высочайшие требования по качеству сборки везде одинаковы.

Дмитрий Валетов, слесарь-сборщик АО «ОДК-Пермские моторы»: "Чем лучше я сделаю свою работу, тем конкурентоспособнее будет эта машина".

Газоперекачивающие установки на основе авиационных двигателей - самый яркий пример диверсификации экономики, когда на основе оборонного предприятия начинают выпускать и гражданскую продукцию. Газоперекачивающие агрегаты НПО «Искра» давно доказали свою уникальность для транспортных систем «Газпрома». Качество, как оказалось, по многим позициям превосходит зарубежные аналоги.

Специально к приезду вице-премьера Дмитрия Рогозина в Перми собрали самые удачные примеры работы таких предприятий.

Прикамские предприятия доказали свою универсальность. В Чайковском вместе с огнестойкой одеждой могут сшить и школьную форму. А Краснокамский завод металлических сеток представил свою последнюю разработку – каркасная сетка для езды по бездорожью.

По соседству на выставке Пермский пороховой завод неожиданно представляет скатерти и бактерицидный облучатель «Кама». Для всего этого на федеральном уровне существуют многочисленные программы поддержки, да и курс на импортозамещение приносит свои плоды. Диверсификация промышленных предприятий Прикамья будет способствовать развитию кооперации гражданских и оборонных предприятий.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Сейчас очень важно предприятиям помочь сориентироваться в этом многообразии, найти те инструменты, которые им важны и выстроить кооперационные связи".

А пока пермская конференция позволяет всем участникам процесса выйти из кабинетов и познакомиться с последними российскими наработками.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства РФ: "В этом смысл мудрых решений, которые должны приниматься и на уровне правительства и губернатором. В том, что все эти решения должны пройти через испытания реальной жизнью".

И реальная жизнь оказывается не сложнее военной приемки. Так что и ноутбук, совсем как из шпионских боевиков, сделанный на Морионе, и на гражданке сегодня смотрится вполне актуально.