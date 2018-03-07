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Экс-ректора Пермской фармакадемии судят за хищение 25 миллионов

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В Дзержинском районном суде началось оглашение приговора бывшему ректору Пермской фармакадемии Татьяне Одеговой. Её обвиняют в многочисленных случаях мошенничества, а также присвоении денежных средств учебного заведения на сумму 25 млн рублей.

Экс-руководитель ПГФА пришла на заседание без сопровождения конвоя. До начала процесса женщина ни с кем не общалась, ссылаясь на плохое самочувствие.

По версии следствия, способов дополнительного заработка у Татьяна Одеговой с 2009 по 2014 годы было много - это и выполнение ремонтных работ, и приобретение различного оборудования, спецодежды. Правда, всё это было лишь на бумаге. Также деньги руководительница получала с «мертвых душ», сотрудников, которые якобы работали. 

Для реализации своих планов Татьяна Одегова привлекла свою знакомую Ольгу Мошеву - на приговор она пришла в платке и в темных очках.

подельница

Подельница  контролировала ряд коммерческих организаций в Екатеринбурге. С фирмами, аффилированными с ректором и Ольгой Мошевой, академия также заключала фиктивные договоры.

Татьяну Одегову и Ольгу Мошеву обвиняют в мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы, а также присвоение средств в особо крупном размере. Возможное наказание - лишение свободы сроком до 10 лет.

Первые преступления Татьяна Одегова совершила, еще будучи заведующей кафедрой. Эпизодов множество - от присвоения премий сотрудников до несуществующих научных исследований. Поэтому на оглашение приговора может уйти несколько дней. 

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Преступления, Деньги, Образование

Опубликовано: 07.03.2018 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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