Экс-ректора Пермской фармакадемии судят за хищение 25 миллионов

В Дзержинском районном суде началось оглашение приговора бывшему ректору Пермской фармакадемии Татьяне Одеговой. Её обвиняют в многочисленных случаях мошенничества, а также присвоении денежных средств учебного заведения на сумму 25 млн рублей.

Экс-руководитель ПГФА пришла на заседание без сопровождения конвоя. До начала процесса женщина ни с кем не общалась, ссылаясь на плохое самочувствие.

По версии следствия, способов дополнительного заработка у Татьяна Одеговой с 2009 по 2014 годы было много - это и выполнение ремонтных работ, и приобретение различного оборудования, спецодежды. Правда, всё это было лишь на бумаге. Также деньги руководительница получала с «мертвых душ», сотрудников, которые якобы работали.

Для реализации своих планов Татьяна Одегова привлекла свою знакомую Ольгу Мошеву - на приговор она пришла в платке и в темных очках.

Подельница контролировала ряд коммерческих организаций в Екатеринбурге. С фирмами, аффилированными с ректором и Ольгой Мошевой, академия также заключала фиктивные договоры.

Татьяну Одегову и Ольгу Мошеву обвиняют в мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы, а также присвоение средств в особо крупном размере. Возможное наказание - лишение свободы сроком до 10 лет.

Первые преступления Татьяна Одегова совершила, еще будучи заведующей кафедрой. Эпизодов множество - от присвоения премий сотрудников до несуществующих научных исследований. Поэтому на оглашение приговора может уйти несколько дней.