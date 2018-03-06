Брошенный щенок обрел новый дом
Грустная история со счастливым концом. Буквально за полчаса с помощью соцсетей пермяки нашли хозяина брошенному псу. Сначала появилось сообщение о том, что возле автосалона на Бродовском тракте второй день сидит печальная собака. Затем неравнодушные прохожие увидели записку: «Это Бутуз, ему 5 месяцев. Нет возможности содержать». Среди сочувствующих пользователей нашлись желающие приютить пса. Закончилась история фотографией из машины новых хозяев Бутуза.
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