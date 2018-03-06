Пермский губернский оркестр дарил женщинам цветы и музыку

Первые подарки к 8 Марта. Пермский губернский оркестр поздравил своих зрительниц большой программой «Дарите женщинам цветы». Букеты получили и те, кто главный весенний праздник встречает на сцене.

Альбина, Алёна, Ольга Катя, Юля и Люба. Их всего 6 в Пермском губернском оркестре. К выступлениям девушки прихорашиваются основательно, несмотря на то что, как и мужчины, на концертах они всегда в военной форме.

Ольга Соловьева, музыкант Пермского губернского оркестра, пришла в оркестр в ноябре 1999 года. В то время она работала в пермском оперном. Однако коллектив и особая атмосфера заставили её остаться здесь почти на 19 лет.

Первая женщина появилась в Пермском губернском, тогда ещё военном оркестре в 80-х годах. Как сейчас говорит главный дирижёр, уже тогда он никаких разграничений не делал, главное, чтобы музыкант был хороший.

Евгений Тверетинов, художественный руководитель, главный дирижер Пермского губернского оркестра: "Эта девушка Маргарита Милякова, стала хорошим руководителем детского военного юношеского оркестра. Это была первая дама, которая вообще в нашем уральском округе впервые стала военнослужащей в военном оркестре".

В этот вечер все шестеро на сцене. Помимо них Пермский губернский оркестр украшает собственный танцевальный коллектив, который состоит из одних девушек. Для творческих людей лучший подарок - это концерт.

«Дарите женщинам цветы» - именно так называлась программа, которую посвятили музыканты всем девушкам, девочкам и женщинам Перми. А после концерта самые удачливые зрители получили не только заряд положительных эмоций, но и цветы, которые были заявлены в названии.