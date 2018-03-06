Синоптики обещают серьезное похолодание

Пермяков просят не оставлять машины на центральных улицах города. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится с новой силой. Минувшей ночью и утром в Перми выпало около 15 сантиметров снега. Снегоуборочная техника на дорогах краевой столицы работает весь день. Ожидается и первое в марте арктическое вторжение.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Еще более серьезное похолодание ожидается в ночь на среду – до минус 15-20С. При этом по северу края продолжатся снегопады и метели. На остальной территории осадки будут слабые. Зато будет усиливаться ветер. Самый сильный ветер ожидается в среду днем с порывами до 15-18 метров в секунду. По востоку края может быть и 20 метров в секунду. При этом будет холодно – дневная температура не выше -10…-15С".