← Олимпийскую победу хоккеистов отметили товарищеским матчем
Синоптики обещают серьезное похолодание
Пермяков просят не оставлять машины на центральных улицах города. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится с новой силой. Минувшей ночью и утром в Перми выпало около 15 сантиметров снега. Снегоуборочная техника на дорогах краевой столицы работает весь день. Ожидается и первое в марте арктическое вторжение.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Еще более серьезное похолодание ожидается в ночь на среду – до минус 15-20С. При этом по северу края продолжатся снегопады и метели. На остальной территории осадки будут слабые. Зато будет усиливаться ветер. Самый сильный ветер ожидается в среду днем с порывами до 15-18 метров в секунду. По востоку края может быть и 20 метров в секунду. При этом будет холодно – дневная температура не выше -10…-15С".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Олимпийскую победу хоккеистов отметили товарищеским матчем
«Парма» обыграла эстонский «Калев»
«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом»
Пермь. Новости культуры 05.03.2018
Пермь. Вести Спорт
В Пермь доставили икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской
Покупка авто с максимальной выгодой
Зимняя спартакиада «Уралхим» объединила 7 городов
Приют для животных готов к сотрудничеству с волонтерами
В Перми будут развивать новое химическое производство
Добавить комментарий: