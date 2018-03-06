Олимпийскую победу хоккеистов отметили товарищеским матчем

Победу российских хоккеистов на Олимпиаде в нашей стране ждали долгих 26 лет. От празднования исторического события не остались в стороне и пермяки. "Золото" отмечали на городской эспланаде товарищеским матчем между сборными ветеранов из Краснокамска и молодёжкой Пермского края. Победил, разумеется, хоккей и хорошее настроение.

За ходом встречи активно следил с импровизированного комментаторского мостика судья трех Олимпийских игр, технический делегат FIS Владимир Татауров. У бортов немногочисленные, но верные болельщики отечественного и пермского хоккея.

Валерий Епаров, болельщик хоккея: "Пришел поболеть просто за хоккей российский. Хотелось бы, чтобы наши пермские ребята играли в «Молоте», играли в других командах. Такие как Игорь Уланов, который 17 лет отыграл в НХЛ, у нас талантов в Перми очень много. В области - Соликамск, Краснокамск, Березники, такие парни талантливые, все пропадают. Хотелось бы, чтобы они были при деле, и развивали наш хоккей пермский".