«Парма» обыграла эстонский «Калев»

Баскетболисты пермской «Пармы» победили на своей площадке эстонский «Калев», впервые набрав больше ста очков в Единой лиге ВТБ. Ошеломив гостей ударной первой четвертью (30:9), хозяева довели дело до уверенной победы – 104:84. Самым результативным игроком у хозяев традиционно стал американский легионер Коди Миллер-Макинтайр (24 очка, 5 подборов, 17 передач) - между прочим, новый рекорд сезона по передачам. Благодаря очередной, пятой по счёту победе пермские баскетболисты сохраняют место в зоне плей-офф. Пока они располагаются на седьмой позиции.