«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом»

Пермский «Амкар» сыграл с «Зенитом» в гостях вничью. Тренер питерской команды Роберто Манчини назвал судейство на матче катастрофой, а возглавивший пермский клуб Вадим Евсеев считает, что всему виной эмоции. Матч изобиловал острыми моментами. Один из них - угловой удар с правого фланга, пробитый амкаровцем Михаилом Гащенковым. Мяч летел в левый нижний угол, но вратарь успел среагировать. Большое количество шансов проявить себя не упустил пермский вратарь Артур Нигматуллин. За что от "гостеприимных" болельщиков получил брошенный горящий файер, последний, к счастью, не долетел. За высказывания и прочие нарушения в финале матча судья удалил с поля капитана питерцев Доменико Кришто. Оставшись в большинстве, красно-чёрные продолжили оборонительную манеру, не решившись переломить ход игры в свою пользу. Итог - нулевая ничья.