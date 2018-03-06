В Пермь доставили икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Икона была написана на святой горе Афон в Греции и прибыла в Пермь из ухтинского Никольского монастыря. Считается, что слепая с самого детства Матрона предчувствовала появление опасности, излечивала своими молитвами болезни, давала советы. Обратиться с просьбой к ней может любой, говорят священнослужители. Помогает она в самых разных бедах - в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи. Также Матроне молятся о зачатии и рождении детей. Поклониться святыне можно в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на улице Лодыгина, 40а до 25 марта.