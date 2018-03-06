Покупка авто с максимальной выгодой

Небывалые скидки объявили в автосалонах Перми. Благодаря сразу двум государственным программам цену можно уменьшить на 10%.

Никита и сам неплохо разбирается в автомобилях. Поэтому к выбору своего первого подходит особенно щепетильно. Было несколько вариантов, но в итоге - Шкода Рапид. Преимущества, говорит, на лицо.

Никита Пентегов: "Очень удобный салон, садишься - сразу чувствуешь комфорт. При движении автомобиля дорожный просвет достаточно высокий, то есть всякие неровности чувствуются намного меньше, плюс мягкая подвеска. Удобная мультимедийная система, большой дисплей, подогрев сидений".

А еще подогрев зеркал, заднего и лобового стекол, сидений, большой багажник. И все это можно купить выгодно. Действуют сразу две государственные программы. Первый и семейный автомобиль. По той и другой - минус 10 процентов.

Кирилл Лузенин, старший менеджер отдела продаж «Прага Моторс»: "На автомобили Шкода Рапид есть дополнительная выгода от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от ваших условий покупки. Если будем сдавать машину в трейд-ин, получим выгоду 50 тысяч, если не сдаем, получим прямую финансовую выгоду 30 тысяч рублей".

С собой нужен минимум документов - только паспорт. В салоне «Прага Моторс» на шоссе Космонавтов автомобили всегда в наличии, в разных комплектациях - для молодых людей и опытных водителей.

Предложение, учитывающее максимальную выгоду, действует в марте месяце, поэтому можно одновременно наслаждаться и новым автомобилем, и наступающей весной.

При покупке Шкоды руководитель отдела продаж дарит подарки от себя лично - коврики, защиту для картера или зимнюю резину.