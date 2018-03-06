Пермь. Вести Спорт

Темы выпуска:

- Победу российских хоккеистов на Олимпиаде в нашей стране ждали долгих 26 лет. От празднования исторического события не остались в стороне и пермяки. Золото отмечали на городской эспланаде товарищеским матчем между сборными ветеранов из Краснокамска и молодёжкой Пермского края.

- Баскетболисты пермской «Пармы» победили на своей площадке эстонский «Калев», впервые набрав больше ста очков в Единой лиге ВТБ.

- Пермский «Амкар» сыграл с «Зенитом» в гостях вничью.