Зимняя спартакиада «Уралхим» объединила 7 городов

В Перми завершилась вторая зимняя спартакиада холдинга «Уралхим». В ней приняли участие 210 работников из семи городов России. Кто победил?

Вторая зимняя спартакиада холдинга «Уралхим» объединила более 200 участников из Москвы, Перми, Березников, Воскресенска, Кирово-Чепецка, города Мураши и латвийской Риги.

Кёрлинг в программу включили впервые: соревнования по этому виду спорта почти все участники видели только по телевизору - это и обеспечило максимум позитивных эмоций.

Светлана Чекалова, директор по персоналу АО «ОХК «Уралхим»: "У каждого своя победа - у кого-то первые места, а у кого-то свой лучший результат. И очень важно, как в работе, так и в спорте, показывать лучшее, на что способен".

Соревнования прошли сразу на нескольких городских площадках. Эффектную хоккейную борьбу сменили солнечные лыжные гонки. Проявить себя также можно было в шахматах и игре в дартс.

Одним из факторов успеха, по мнению организаторов спартакиады, стали три семёрки - 7 городов-участников, 7 команд и 7 видов спорта. В 5 дисциплинах победителями стали пермяки.

Самые продолжительные аплодисменты звучали в адрес представителя пермской команды Евгения Гашева - он стал абсолютным чемпионом по лыжным гонкам. В кёрлинге сильнейшими также оказались пермяки.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»: "К традиционным видам спорта мы постарались добавить несколько новых дисциплин, чтобы внести небольшую спортивную интригу. Чтобы это был праздник не только для лучших спортсменов по ряду дисциплин, а в целом праздник команды «Уралхима».