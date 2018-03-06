Приют для животных готов к сотрудничеству с волонтерами

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Две тысячи собак поступило, 1108 отдали новым хозяевам. Итоги прошлого года озвучили на круглом столе, посвященном работе пермского муниципального приюта для животных. Заявлено, что сейчас здесь закончили ремонт помещения, начали строительство другого. При этом обещают, что будут больше взаимодействовать с волонтерами, чтобы питомцы как можно чаще попадали в добрые руки. В данный момент заявку на отлов можно оставить по телефону 263-14-94. А забрать нового друга еще проще.

Игорь Сафонов, директор МКУ «Пермская городская по регулированию численности безнадзорных собак и кошек»: "Все фотографии отловленных собак сейчас размещаются на сайте управления экологии, также в соцсетях есть странички, ВКонтакте, это волонтеры муниципального приюта, волонтерский совет муниципального приюта. Каждый желающий может приехать в муниципальное учреждение и выбрать себе четвероногого друга".

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 06.03.2018 в 10:43 в рубрике - Вести Пермь

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