В Перми будут развивать новое химическое производство
В Перми забили первую сваю в основание нового химического производства. Это будет очередной проект по импортозамещению, о развитии которого в своем недавнем послании говорил президент России. Предполагается, что созданный завод кардинально изменит рынок товаров для строительства и ремонта. Какими вскоре станут линолеум или обои?
В большом зале заседаний собрались руководители крупных промышленных предприятий края. Речь о развитии внутрирегиональной кооперации, когда пермские компании покупают продукцию для своих нужд, произведенную здесь же, на прикамской земле. Это то, о чем говорил президент России в ежегодном послании Федеральному собранию.
Пример – «Сибур-Химпром». Предприятие ведет строительство нового производства диоктилтерефталата или сокращенно ДОТФ, с привлечением местных производителей. Предприятие «Алекси» в ближайшее время поставит специальную печь для нагрева сырья.
Константин Югов, генеральный директор АО «Сибур-Химпром»: "Предусмотрели доступ для российских производителей по проектированию и изготовлению оборудования, что было непросто сделать. Благодаря этому мы получили предложение от пермяков, которое экономически очень эффективно для нас".
Продукция с ДОТФ становится более прочной, износо- и морозостойкой. Пластификатор является одним из ключевых компонентов линолеума, обоев, строительных материалов и не только.
Предложения по развитию сотрудничества в сфере закупок продукции пермских предприятий также направлены и другим крупным корпорациям.
По итогам заседания было предложено создать цифровую площадку, где бы каждая компания могла представить с одной стороны свои возможности, с другой – потребности.
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