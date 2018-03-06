Зима продолжается

За неполные сутки в Прикамье уже выпало половина месячной нормы осадков. Город сковали многокилометровые пробки и, судя по прогнозам, это далеко не последние испытания, которые преподнесет погода – надвигаются морозы и сильный ветер. Чего ждать в ближайшие дни?

Это только в детском саду на прогулке снегопад может принести море радости. Для взрослых усиленные осадки в конце зимы создают дополнительные неудобства.

При уборке снега на календарь ориентироваться точно не стоит. На дворе весна, а за сутки в Перми ожидается десятидневная зимняя норма осадков. В такой ситуации лопату точно не стоит убирать в долгий ящик.

Снег по прогнозам будет идти в течение суток. Очередной пик выпадения осадков придется на ночь с понедельника на вторник. А дальше - продолжение зимы.

Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "Когда снегопад закончится, сразу же произойдет похолодание, в ночь на среду температура уже опустится до -15…-20С, причем все это будет сопровождаться сильным ветром".

Неубранная снежная каша на дорогах добавляет сложности автомобилистам. Скорость движения итак снижается до минимума. А тут еще и многочисленные мелкие ДТП. На 17.00 часов дня в Перми зафиксировано 22 происшествия, все без пострадавших.

Александр Буков, начальник дорожного надзора отдела ГИБДД управления МВД РФ по г. Перми: "На дороге каша, мгновенно подрядчики не могут убрать, идет снегопад, скорость движения надо снизить до минимума".

Не лишним водителям будет напомнить и о правилах парковки. В очередную заснеженную ночь уборочной техники должно быть особенно много. Впрочем, результаты лучше всего оценивать завтра в утренний час-пик.