«Карлик Нос»: Мировая премьера

На сцене Пермского академического Театра - Театра состоялась мировая премьера мюзикла «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма. Впервые спектакль транслировали в разные страны, за один вечер его посмотрели миллионы зрителей. Те, кому посчастливилось присутствовать непосредственно в театре, смогли лично пообщаться с главной героиней сказки - гусыней Гретой.

Гуси в этот вечер заполонили площадь перед Театром -Театром. Одна из главных героинь гусыня Грета вышла в этот вечер, что называется в народ, для того чтобы сопричастными к мировой премьере стали не только зрители в зале, но и на улице.

Уже в фойе театра с настоящей актрисой можно было сфотографироваться всем, кому посчастливилось присутствовать на мировой премьере спектакля "Карлик Нос".

В честь такого события в этот вечер собрались почти все создатели уникального детского мюзикла. Пока фойе театра бурлит от предложенных развлечений для зрителей, которых в этот вечер собралось немало, за кулисами атмосфера совсем иная, тишина и спокойствие - артисты сосредотачиваются перед выходом на сцену. Спектакль хоть и детский, но сложный.

Известная всем сказка "Карлик Нос" по одноимённой сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа на сцене театра оживает в полном смысле этого слова. Волшебные превращения начинают происходить с самого начала.

Впервые за всю историю Театра-театра этот спектакль могли посмотреть все жалеющие, у кого есть дома компьютер и интернет. Достататочно было лишь зайти на сайт театра и в хорошем качестве в прямом эфире насладиться просмотром.

Такая доступность, уверены организаторы, не помешает, а наоборот, ещё больше привлёчет зрителй в театр.