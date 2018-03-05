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В Перми выпало около половины месячной нормы осадков

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снег

В Пермском крае прошли серьезные снегопады. В ночь и утром в Перми выпало 10-15 см снега. 

По последним данным затруднено движение на 422 км на трассе М7 Волга, это участок трассы Нытва-Кудымкар. На затяжных подъемах буксуют большегрузы, им на помощь направлены тягачи подрядных организаций.

В Перми около 200 единиц техники убирают снег. Водителей просят по возможности не выезжать в центр города.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, ночью и утром в Перми выпало около половины месячной нормы осадков. Для того, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, принято решение о работе значительного количества снегоуборочной техники в дневное время – для прометания основных магистралей, обработки сложных участков улично-дорожной сети, прежде всего, – спусков и подъемов.

 

 

Метки: Общество, в Перми

Опубликовано: 05.03.2018 в 17:00 в рубрике - Вести Пермь

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