Пенсионерам облегчили получение компенсации за расходы на капремонт

Изменился порядок предоставления компенсации платы за капитальный ремонт. В отделах соцзащиты начали принимать заявления от пенсионеров старше 70 лет, которые намерены этим воспользоваться. До последнего времени необходимо было оплачивать всю сумму, затем сумма компенсации возвращалась на счёт плательщика. Сейчас, после подачи заявления, всё будет сразу учтено в квитанциях.

Виктор Казеев, начальник управления по работе с обращениями граждан Фонда капитального ремонта Пермского края, отметил: "После того, как такое заявление соцзащита принимает, фонд капитального ремонта уже начинает формировать квитанции с учётом полагающейся компенсации. Если пенсионер это сделал в марте, то в апреле придёт квитанция с пересчётом".

По данным регионального министерства социального развития, на сегодняшний день с подобными заявлениями в отделы соцзащиты могут обратиться почти 36 тысяч человек. При этом если пенсионер по состоянию здоровья прийти в отдел не может, сотрудники могут принять заявление на дому.