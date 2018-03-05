Пермь. Новости культуры
Гость программы "Новости культуры" - Виталий Полонский, главный хормейстер камерного хора musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
Гость программы "Новости культуры" - Виталий Полонский, главный хормейстер камерного хора musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
|05.03.2018 в 17:39
|05.03.2018 в 17:24
|05.03.2018 в 17:00
|05.03.2018 в 16:35
|05.03.2018 в 15:48
|05.03.2018 в 10:05
|03.03.2018 в 09:33
|02.03.2018 в 10:05
|01.03.2018 в 12:33
|28.02.2018 в 12:14
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
«Карлик Нос»: Мировая премьера
В Перми выпало около половины месячной нормы осадков
Пенсионерам облегчили получение компенсации за расходы на капремонт
Бассейну в Кудымкаре исполнилось 10 лет
В Прикамье продавали мясо без документов
Опасные продукты сняли с реализации
В Перми наградили смелых и отважных
В аэропорту открыли избирательный участок
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Танцевальный батл: Пермские педагоги пустились в пляс
Медицинская реформа в КУБе: первые итоги
Ярмарка «Регионы России»: Весенний ассортимент и цены от производителя
В Губахе начинается стройка ценой в 58 миллиардов рублей
Пермь наращивает объемы дорожного строительства
В Перми пройдет конкурс красоты и очарования
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дарите женщинам цветы
В Перми наградили смелых и отважных
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Танцевальный батл: Пермские педагоги пустились в пляс
«Лукойл» встаёт на лыжи
Медицинская реформа в КУБе: первые итоги
Ярмарка «Регионы России»: Весенний ассортимент и цены от производителя
В Губахе начинается стройка ценой в 58 миллиардов рублей
Вести Пермь. События недели
Пермь наращивает объемы дорожного строительства
Добавить комментарий: