Самыми первыми девушек поздравил Пермский губернский оркестр. Свою праздничную программу музыканты назвали "Дарите женщинам цветы". Своё выступление музыканты посвящают всем девушкам и женщинам и предстоящему главному празднику весны 8-е марта. К этому событию в начале весны обращаются многие артисты, но объяснение в любви огромного мужского коллектива станет ярким подарком для всех.

Музыканты во главе с Евгением Тверетиновым подарили зрителям множество самых неожиданных и ярких премьер. А лучшие голоса исполнили самые проникновенные, трогательные и задушевные песни.