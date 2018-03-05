В Перми наградили смелых и отважных
В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю наградили героев, которые спасли людей на воде и пожарах. Среди храбрецов не только сотрудники МЧС, но и простые жители Пермского края. Так, Евгений Ляхов в канун Нового года спас из горящего дома троих детей и двух взрослых. С риском для жизни он выломал оконную раму и проник в задымленное помещение.
Бесстрашно поступил и 15-летний Елисей Крюков. Он заметил, что горит баня. Без раздумий он зашел в дом, разбудил 78-летнюю бабушку и помог ей спастись до распространения огня. За решительность и самоотверженность героям вручили награды и медали.
Елисей Крюков: "Я услышал треск. Огонь от дома недалеко был. Начал будить. Она не услышала. Побежал к соседям. Потом достучался до бабушки. Поступайте так же, если видите что-то подобное".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Танцевальный батл: Пермские педагоги пустились в пляс
«Лукойл» встаёт на лыжи
Медицинская реформа в КУБе: первые итоги
Ярмарка «Регионы России»: Весенний ассортимент и цены от производителя
В Губахе начинается стройка ценой в 58 миллиардов рублей
Вести Пермь. События недели
Пермь наращивает объемы дорожного строительства
Маленьких балерин лишили аккомпанемента
Синоптики подвели итоги прошедшей зимы
Добавить комментарий: