Пермский край. Неделя за 159 секунд
На прошлой неделе аэропорты, в том числе пермский, признали опережающими в развитии отрасль в целом, а пермякам представили собственный календарь прививок. События и темы недели, о которых стоит упомянуть отдельно, - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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