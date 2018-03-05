Пермский край. Неделя за 159 секунд

На прошлой неделе аэропорты, в том числе пермский, признали опережающими в развитии отрасль в целом, а пермякам представили собственный календарь прививок. События и темы недели, о которых стоит упомянуть отдельно, - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".