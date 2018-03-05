Танцевальный батл: Пермские педагоги пустились в пляс

В Перми прошел танцевальный батл учителей. Соревнование организовала Ассоциация молодых педагогов и коллектив Лицея №9.

Быть педагогом - обязательное условие этого танцевального батла. Его проводят впервые и специально для того, чтобы учителя и воспитатели детских садов Перми могли познакомиться. Учебная нагрузка и классное руководство не помешали подготовиться, время нашли, всё отрепетировали.

Конкурс прошел два этапа. Первый - своего рода домашнее задание - визитка. Здесь русские народные танцы, хип-хоп или современная хореография. Второй - это и есть баттл, "стенка на стенку".

Организаторы, решив провести подобный конкурс среди педагогов, даже именитых членов жюри поставили в тупик. Все-таки не каждый день приходится выставлять отметки тем, кто сам это обычно делает.

Изначально, планировалось всего 10 команд. Но педагогам идея сменить школьный класс на танцпол пришлась по вкусу. В итоге - 35 команд и больше 250 участников.

Главный приз, помимо эмоций и новых знакомств, вполне типичен для школы. Только на этот раз на экскурсию по маршруту Казань-Йошкар-ола поедут не ученики, как это обычно бывает, а учителя, вернее команда-победитель.