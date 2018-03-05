Танцевальный батл: Пермские педагоги пустились в пляс
В Перми прошел танцевальный батл учителей. Соревнование организовала Ассоциация молодых педагогов и коллектив Лицея №9.
Быть педагогом - обязательное условие этого танцевального батла. Его проводят впервые и специально для того, чтобы учителя и воспитатели детских садов Перми могли познакомиться. Учебная нагрузка и классное руководство не помешали подготовиться, время нашли, всё отрепетировали.
Конкурс прошел два этапа. Первый - своего рода домашнее задание - визитка. Здесь русские народные танцы, хип-хоп или современная хореография. Второй - это и есть баттл, "стенка на стенку".
Организаторы, решив провести подобный конкурс среди педагогов, даже именитых членов жюри поставили в тупик. Все-таки не каждый день приходится выставлять отметки тем, кто сам это обычно делает.
Изначально, планировалось всего 10 команд. Но педагогам идея сменить школьный класс на танцпол пришлась по вкусу. В итоге - 35 команд и больше 250 участников.
Главный приз, помимо эмоций и новых знакомств, вполне типичен для школы. Только на этот раз на экскурсию по маршруту Казань-Йошкар-ола поедут не ученики, как это обычно бывает, а учителя, вернее команда-победитель.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Лукойл» встаёт на лыжи
Медицинская реформа в КУБе: первые итоги
Ярмарка «Регионы России»: Весенний ассортимент и цены от производителя
В Губахе начинается стройка ценой в 58 миллиардов рублей
Вести Пермь. События недели
Пермь наращивает объемы дорожного строительства
Маленьких балерин лишили аккомпанемента
Синоптики подвели итоги прошедшей зимы
«Снежная королева»: Дети танцуют для детей
Новости культуры. Пермь 01.03.2018
Добавить комментарий: