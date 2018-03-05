«Лукойл» встаёт на лыжи

В субботу пермские нефтяники вышли на традиционные для них лыжные соревнования, бежали все желающие.

Лес, свежий воздух, погода солнечная - вот то, что нужно, чтобы провести время хорошо и с пользой для здоровья, считает Олег Шевченко и его супруга Ольга. Лыжи и навыки есть - почему бы не выйти вместе с коллегами на весеннюю лыжню. Олег и Ольга - одни их многочисленных участников фестиваля лыжного спорта лукойловцев Пермского края, который проводится, объединяя тех, кто дружен со спортом.

Если говорить о масштабах, более пятисот лукойловцев вышли на лыжню, а если учесть, что вместе с ними их родственники, друзья, которые будут болеть за них, то значит - не менее тысячи человек принимают участие в празднике.

Лыжный фестиваль состоит из нескольких частей - и, наверно, самая впечатляющая, это массовый старт, когда на дистанцию в три километра выходят все желающие - и взрослые, и дети.

Кроме массового старта есть и различные эстафеты - мужская и смешанная, участники которых бегут 4 километра. И в этот день всё способствует успеху, говорят специалисты.

В этом году есть нововведения - расширение возрастных рамок для участников соревнований, то есть в командах должно быть сбалансированное количество молодых специалистов и нефтяников с опытом. А в целом - это семейный праздник, где присутствуют все, от мала до велика.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Есть такой девиз, который провозгласил в свой время Вениамин Платонович Сухарев - Лукойл - единая семья! И на праздник идут работники со своими вторыми половинками, с детишками!".

В этот раз нефтедобытчики отличились в мужской эстафете, став первыми среди остальных, что касается смешанной, так же вошли в тройку лидеров. До следующего года надо сохранить настрой, чтобы так же показать достойные результаты. Ну, а количество участников традиционно показывает, что лыжный спорт популярен среди пермских нефтяников.