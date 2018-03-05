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Медицинская реформа в КУБе: первые итоги

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В Пермском крае на этой неделе истек первый контрольный срок, данный на реформу системы здравоохранения в Кизеловском угольном бассейне, 10 месяцев истекло со старта реформы - первые результаты смотрели на месте.

Благодаря широкополосному доступу в интернет расстояние в 30 километров уже не играет никакой роли. Фельдшер из нового ФАПа в поселке Шумихинский в реальном времени консультируется с узким специалистом из Гремячинска. А пациентам теперь не придется лишний раз ехать в районный центр только для того, чтобы записаться к врачу. В новых фельдшерско-акушерских пунктах теперь не только ведут прием. Есть свой физкабинет, аптечный пункт, делают ЭКГ, 2 раза в неделю берут на анализ кровь, результаты присылают  через интернет. Современная медицина немыслима без электронных средств связи.    

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Действительно современные ФАПы, хорошие технологии. Мы эту технологию будем сейчас тиражировать на всей территории края. Вот мы сделали 8, а в ближайшие 2 года нам надо по всей территории еще 66 сделать ФАПов".

10 месяцев прошло с начала глобальной медицинской реформы на территории Кизеловского угольного бассейна. Все местные лечебные учреждения объединили на базе 4-й пермской городской больницы. С тех пор узкие специалисты из краевого центра стали здесь уже не просто гостями, а штатными сотрудниками, пусть и приезжают пока по графику, раз в неделю.

Лариса Титова, заведущая городской клинической больницы г. Губаха: "Уменьшился период ожидания у данных специалистов, появились специалисты, которых в Губахе, в Кизеле, Гремячинске не было, которые приезжают в еженедельном режиме. У пациентов отпала потребность ехать до краевой столицы, чтобы получить консультацию, помощь приблизилась к пациентам".

Параллельно работает проект мобильной больницы, когда специалисты выезжают непосредственно на село. Впрочем, следующий этап «оздоровления» медицины в КУБе, это переход от вахтового метода работы к постоянным сотрудникам.

Андрей Ронзин, главный врач городской клинической больницы №4 г. Перми: "Мы должны привлечь сюда постоянных работников, для этого есть федеральная программа «Земский доктор», для малонаселенных городов. Миллион выплачивается доктору, если он приезжает работать в эту территорию».

К концу года штат сотрудников обещают укомплектовать полностью. А на будущее планируют готовить собственных докторов, по программе целевого обучения.

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Власть, Здоровье

Опубликовано: 05.03.2018 в 10:55 в рубрике - Вести Пермь

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