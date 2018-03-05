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Ярмарка «Регионы России»: Весенний ассортимент и цены от производителя

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ярмарка

О цветах к предстоящему женскому дню пермякам предлагают задуматься уже сегодня. Они простоят сколько угодно долго и в цене позволят серьезно сэкономить. Такие цветы покупателям предлагали на ярмарке «Регионы России».

Тюльпаны и мимозы, которые простоят столько, сколько вы захотите. К каждому празднику Мария готовит тематические сувениры.

Мария Филимонова, мастерская мыльных сувениров (г.Нытва): "Можно подарить, а когда надоесть, использовать по назначению - как мыло".

Свой цветок в творческом исполнении здесь нашла и пермячка с редким именем Лаванда. На ярмарку «Регионы России» она пришла вместе с мамой. К празднику присмотрели сладости, мясные и рыбные деликатесы.

Здесь же пермякам предлагают обновить гардероб к весне. Оригинальные платья и кардиганы, пальто и костюмы. Эти трикотажные модели создают выпускники архитектурно-художественной академии, учитывая все особенности женской фигуры.

Клавдия Белых (Екатеринбург): "Наши изделия дают возможность оставаться женщине творцом. Этот жакет имеет застёжку, которую вы можете моделировать как угодно".

Также можно присмотреть обновку к следующей зиме - норковые шубы и жилеты с приятными скидками. А в качестве аксессуара - оренбургский пуховый платок - в подтверждение качества и оригинальности его тут же проденут через узкое кольцо.

Географически здесь представлены Белоруссия, Монголия, Узбекистан, Камчатка и Калининград. Отсюда привезли дары солнца - именно так называют янтарь.От необработанного камня до полированного, есть ручная и есть барабанная обработка.

Весенний ассортимент и цены от производителя предлагает ювелирный завод «Злата». 

До конца недели можно было найти и необходимое, и эксклюзивное, и то, чем порадовать близких к мартовским праздникам.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.03.2018 в 10:27 в рубрике - Вести Пермь

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