В Губахе начинается стройка ценой в 58 миллиардов рублей

В основание башни для производства аммиака, карбамида и меламина сегодня залили первый кубометр бетона. Это часть будущего грандиозного производственного комплекса компании «Метафракс». Достаточно сказать, что только земли под стройку выделено 20 га, а будущие рабочие места здесь исчисляются тысячами.

Новая стройка «Метафракса» для Дмитрия это отдельный этап в жизни. Когда еще в родной Губахе придется строить что-то подобное. Благодаря новому проекту компании работой опытный бетонщик теперь обеспечен на несколько лет вперед.

Дмитрий Березюк: "На несколько лет вперед можно жизнь распланировать, работа есть, зарплата есть, что еще надо".

В основание 100-метровой башни приллирования будущего комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина заливают первый куб бетона. Свой вклад вносят и приглашенные почетные гости.

Чтобы представить себе масштабы будущего производства, достаточно сказать, что под стройку выделено 20 гектаров земли. И это уже не измерить обычными футбольными полями. Если стройка начинается здесь, то заканчивается уже за линией горизонта.

Стоимость всего проекта 58 миллиардов рублей, все в рамках специнвестконтракта. Пермский край дает инвестору значительные послабления, налог на прибыль снижается до минимальных 13,5%, на имущество вообще равен нулю.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Это восьмой специнвестконтракт, который реализуется в Пермском крае, всего мы почти уже на 200 миллиардов рублей реализуем таких контрактов. Это говорит о том, что промышленность в крае продолжает развиваться, и у нас такой хороший темп сейчас, каждые 2-2,5 года вводятся очень крупные предприятия".

Окончание строительства намечено на 2021 год, к этому времени на предприятии появится сразу 4 тысячи новых рабочих мест. А это значит новая жизнь для всей территории КУБа.

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»: "Самое главное, что мы для Губахи, для территории КУБа делаем огромный рывок, который позволит собрать все вокруг Губахи. Сделать ее неким центром для дальнейших объединительных процессов, для дальнейшей интеграции".

Аммиак, карбамид, меламин - все производные нового производства - это одновременно и сырье, и конечный продукт предприятия. Новый комплекс позволяет полностью завершить экологический цикл. И это еще один плюс обновления.