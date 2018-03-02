Маленьких балерин лишили аккомпанемента
Маленьких балерин пермской школы хореографии «Фуэте» лишили аккомпанемента. Юные танцовщицы теперь вынуждены заниматься без музыкального сопровождения. Так решил Дзержинский районный суд в ответ на жалобу жильцов дома по адресу Связистов, 5. Именно здесь на первом этаже многоэтажки и находится одно из отделений школы. Жильцы писали многочисленные жалобы во все инстанции о постоянно звучащей во время репетиций музыки. Суд признал школу хореографии виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Судебные приставы опечатали музыкальное оборудование. Теперь маленькие балерины ровно месяц будут заниматься в тишине.
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