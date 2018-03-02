В первый день весны в Пермском крае синоптики зафиксировали 30-градусные морозы. По словам специалистов, такие холода - редкое явление для нашего региона, но в последнее время встречаются все чаще. Так, в 2013 году в первых числах марта была зафиксирована температура от -30 до -37С. В Кунгуре, Чернушке и Осе в ночь на 1 марта было значительно теплее -30…-31С. Таким образом, ночь на 1 марта стала одной из самых холодных с начала зимы.

Синоптики подвели итоги прошедшей зимы. Она в Прикамье стала одной из самых малоснежных за последние 17 лет. Еще меньше снега выпадало только в 2011-2012 годах. Причем, если бы не недавний снегопад, то рекорд был бы побит. Сейчас в городе лежит примерно 48 сантиметров снега. Пять лет назад в конце зимы было всего 40 см. На юге Пермского края высота снежного покрова не превышала до конца декабря 20-25 см. Это в два раза меньше нормы. Кроме того, нынешняя зима оказалась очень теплой. Средняя температура по месяцам была теплее на 2-4 градуса, чем обычно.