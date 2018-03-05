Пермь наращивает объемы дорожного строительства

При поддержке федерального центра Пермь наращивает качество и объемы дорожного строительства. Планы дорожных работ на новый сезон сформированы практически полностью. Лишним доказательством служит реконструкция улицы Героев Хасана, где работы не прекращаются даже зимой. Чем сегодня заняты строители?

До полномасштабного дорожного сезона ещё несколько месяцев, а в Перми на Героев Хасана вовсю работает крупногабаритная техника.

Уже в этом году вместо «узкого горлышка» развязки с Транссибирской магистралью появятся шесть полос для движения. Краевая столица приступила к наращиванию качества и объемов дорожного строительства, в том числе и об этом шла речь в ежегодном послании Федеральному собранию Президента страны.

Подрядной организацией выполнено строительство путепровода, уложены рельсы. А когда позволит погода, будет проведена сварка пути и монтаж контактной линии.

Столица Прикамья получила серьезную финансовую поддержку из федерального бюджета - 600 млн рублей. На эти средства будет отремонтировано 17 дорожных объектов общей площадью 400 тысяч кв.м. В перечне знаковых строек - улица Строителей, площадь Гайдара, Стахановская. Масштабная реконструкция развернется на участке улицы Революции от Куйбышева до Сибирской.

В будущем улица Революции станет четырехполосная, по две полосы движения в каждую строну, с выделенной полосой для общественного транспорта.

В итоге, с учетом предыдущих двух лет площадь отремонтированных дорог достигнет отметки 3 млн квадратных метров.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "В послании Президента отмечена необходимость улучшения содержания автомобильных дорог и особенно, как раз в муниципальных образованиях, и вообще особое внимание было уделено как раз роли российских мегаполисов в развитии нашей страны. Вопросы, связанные с дорогами, находятся в центре нашего внимания. И вот уже на протяжении последних нескольких лет мы получаем очень серьезную поддержку из федерального и краевого бюджетов".

Также в приоритете улица Карпинского, продолжение ремонта Уральской с заменой трамвайных путей, а также проектирование трассы под названием ТР-53, которая должна соединить Орджоникидзевский район с центром города.