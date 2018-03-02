«Снежная королева»: Дети танцуют для детей

В Перми вновь показали детскую сказку «Снежная королева». В прошлом году именно эта постановки балетной школы "Фуэте" вошла в книгу рекордов России, как самая массовая постановка в детском балете. В зимней сказке принимают участие сразу 290 участников. В этом году первая детская студия хореографии отмечает свой юбилей, им исполняется ровно 10 лет. В 2008 году в первые группы записалось 70 детей и 10 взрослых. Сегодня под брендом Fouette работает уже две школы, и совсем недавно открылась третья. Занятия в них посещают более 700 учеников. Когда школа Fouette только начинала свою работу, самым юным ученикам было 3,5-4 года. В 2011 году педагоги, одними из первых в Перми, решили открыть группу для 2-3-летних малышей. Смелый эксперимент оказался очень удачным.