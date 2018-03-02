Новости культуры. Пермь 01.03.2018
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- На базе лагеря «Новое поколение» прошел межрегиональный фестиваль - конкурс творчества детей и молодежи «Альф».
- В Перми вновь показали детскую сказку «Снежная королева.» В прошлом году именно эта постановки балетной школы Фуэте, вошла в книгу рекордов России, как самая массовая постановка в детском балете.
- Родителей будущих выпускников пермских школ пригласили за парты - сдать ЕГЭ. Причем все происходило именно так - как делается обычно на настоящем экзамене.
- "Будущее России". В Перми состоялась одноименная церемония награждения лучших школьников Прикамья. о на настоящем экзамене.
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