Новости культуры. Пермь 01.03.2018

Темы выпуска:

- На базе лагеря «Новое поколение» прошел межрегиональный фестиваль - конкурс творчества детей и молодежи «Альф».

- В Перми вновь показали детскую сказку «Снежная королева.» В прошлом году именно эта постановки балетной школы Фуэте, вошла в книгу рекордов России, как самая массовая постановка в детском балете.

- Родителей будущих выпускников пермских школ пригласили за парты - сдать ЕГЭ. Причем все происходило именно так - как делается обычно на настоящем экзамене.

- "Будущее России". В Перми состоялась одноименная церемония награждения лучших школьников Прикамья. о на настоящем экзамене.