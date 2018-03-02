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На Пермью воспарят ангелы

пермские боги

Над набережной Камы воспарят ангелы. Сегодня состоится смена светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет.  Темой  станет пермская деревянная скульптура, получившая мировую известность и признание. На сегодняшний день это крупнейшая коллекция православной скульптуры (около 500 экспонатов). Коллекция объединяет памятники XVII– начала XX веков, входившие в убранство храмов, церквей и часовен Пермского края. В преображенном пространстве набережной в рамках инсталляции #ЦветСвет посетители увидят изображения ангелов и апостолов, Богоматери и Саваофа, святых Николая Можайского и Параскевы Пятницы из знаменитой коллекции. Кроме того, видеоэкспозиция представит фрагменты слайд-фильма о поселениях и храмах, где были найдены экспонаты коллекции. Обновленную светомузыкальную инсталляцию #ЦветСвет можно увидеть со 2 марта по 1 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям.  Организаторы обращают внимание на изменения во времени показа, теперь они будут проходить в 20:00, 21:00 и 22:00, обозначенные часы могут быть скорректированы с учетом светового дня. Проект реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 02.03.2018 в 12:50 в рубрике - Вести Пермь

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Новости культуры. Пермь 01.03.2018 →

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