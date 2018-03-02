На Пермью воспарят ангелы

Над набережной Камы воспарят ангелы. Сегодня состоится смена светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет. Темой станет пермская деревянная скульптура, получившая мировую известность и признание. На сегодняшний день это крупнейшая коллекция православной скульптуры (около 500 экспонатов). Коллекция объединяет памятники XVII– начала XX веков, входившие в убранство храмов, церквей и часовен Пермского края. В преображенном пространстве набережной в рамках инсталляции #ЦветСвет посетители увидят изображения ангелов и апостолов, Богоматери и Саваофа, святых Николая Можайского и Параскевы Пятницы из знаменитой коллекции. Кроме того, видеоэкспозиция представит фрагменты слайд-фильма о поселениях и храмах, где были найдены экспонаты коллекции. Обновленную светомузыкальную инсталляцию #ЦветСвет можно увидеть со 2 марта по 1 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям. Организаторы обращают внимание на изменения во времени показа, теперь они будут проходить в 20:00, 21:00 и 22:00, обозначенные часы могут быть скорректированы с учетом светового дня. Проект реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».