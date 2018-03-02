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В Перми открылась музыкальная школа для взрослых
В Перми открылась музыкальная школа для взрослых. Здесь можно научиться играть на гитаре, баяне, скрипке, барабанах, фортепиано, гавайской гитаре, поставить голос и освоить академический и эстрадный вокал, заняться сценической речью. Учебное заведение рассчитано на тех, кто уже имеет опыт пения или игры на музыкальных инструментах и на тех, кто никогда не занимался музыкой.
Обучение проходит индивидуально и в группах. Занятия проводят профессиональные музыканты и артисты. В школе оборудована студия звукозаписи, где любой желающий может записать песню. Каждый месяц учащиеся будут давать концерты. Музыкальная школа для взрослых уже работает в 18 городах России.
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