Уснувшего водителя спасли от неминуемой смерти прохожие

В Соликамске прохожие вытащили уснувшего водителя из горящего автомобиля. Видео выложили в Сеть очевидцы. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел во дворе одного из домов по улице Володарского. Мужчина заснул за рулем своего автомобиля Фольксваген Поло. Проснулся от того, что кто-то вытаскивает его через окно машины. Позже оказалось, что иномарка полностью сгорела. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.