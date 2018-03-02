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Уснувшего водителя спасли от неминуемой смерти прохожие
В Соликамске прохожие вытащили уснувшего водителя из горящего автомобиля. Видео выложили в Сеть очевидцы. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел во дворе одного из домов по улице Володарского. Мужчина заснул за рулем своего автомобиля Фольксваген Поло. Проснулся от того, что кто-то вытаскивает его через окно машины. Позже оказалось, что иномарка полностью сгорела. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
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