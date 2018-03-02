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Малым городам и сельским территориям поможет конкуренция
Первый межрегиональный форум «Развитие малых городов и сельских территорий» прошел на площадке педагогического университета. Организатором выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта. Своим опытом пермяки поделились не только друг с другом, но и с представителями Татарстана, Удмуртии, Свердловской и Кировской областей. Эксперты сошлись во мнении, что наиболее эффективна поддержка народных инициатив. В Пермском крае речь идёт о так называемом «инициативном бюджетировании» и финансировании проектов ТОС. Также в регионе активно поддерживают механизм самообложения - когда на каждый рубль, вложенный жителями территории, краевой бюджет выделяет 5 рублей. Таким образом строятся дороги, детские и спортивные площадки. Что касается проектов ТОС (иначе - территориальное общественное самоуправление), программа продолжает работу и от жителей региона ждут интересных предложений.
Светлана Усачёва, заместитель министра территориального развития Пермского края: "В 2018 году мы уже поддерживаем 68 проектов-победителей. Мы увеличили поддержку с уровня края и уже на каждый проект общественного самоуправления даём не 250, а 500 тысяч рублей".
Также на форуме говорили о роли культуры в жизни малых городов. И здесь же анонсировали появление новых арт-объектов в некоторых уголках Прикамья. Так, в Барде летом появится «тюбетейка счастья». Ждут предложений и от других территорий.
Александр Протасевич, заместитель министра культуры Пермского края: "В основе программы лежит конкуренция. Ничего лучше для развития, чем конкуренция, пока никем не придумано. Так вот здесь как раз заведён механизм дружественной конкуренции между муниципальными образованиями".
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