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Пермяки встретили первый день весны массовым обливанием
Холодное, морозное утро не помешало пермякам встретить первый день весны. Необычный флешмоб прошел на набережной реки Камы. Здесь обливались водой, и делали это отнюдь не закаленные холодами моржи, а обычные горожане.
Тем, кто собрался сегодня на этот необычный и очень ответственный флешмоб, раздают яркие красные шары. Это атрибут весны и атрибут праздника. Первым делом ребята их надули, а дальше уже перешли к обливанию.
Организатор флешмоба: "Делимся на две команды и обливаем друг друга, но льем не друг в друга, а подкидываем вверх, чтобы создать эффект фонтана.
Пока все ждут самого обливания, шутят и подбадривают друг друга как могут. Таким образом ребята пытаются заглушить свой страх перед тем, чтобы облиться ледяной водой.
Каждый воду принес с собой. Говорят, что все набирали из-под крана. Ведра немаленькие. После того, как каждый выльет это ведро на себя, они устроят еще и водное побоище.
Ниджат: "Великолепно! Настроение шикарное! Я рад, что я здесь оказался. Я должен личным примером показать всем. Всех с первым днем весны!".
Все заняли свои позиции. Людей разместили мальчик-девочка, мальчик-девочка. Все потому, что не только встречали первый день весны, но и поздравляли прекрасных дам с наступающим 8 марта. Для этого здесь есть тюльпаны.
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