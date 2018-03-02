Общественные наблюдатели постигают тонкости выборов

Крайизбирком начал обучение наблюдателей от общественности на выборах президента страны. Заочно в режиме видеоконференции они уже получили некоторые знания относительно выборного процесса. Пришло время встретиться лицом к лицу с представителями избиркома. Кто они – наблюдатели, и какова их главная цель на выборах?

В зале почти 700 человек. В основном молодые люди - независимые наблюдатели от Общественной палаты. Чтобы всё прошло без сучка и задоринки, для наблюдателей от общественности члены краевого избиркома провели лекцию на тему избирательного законодательства.

Каждому независимому наблюдателю выдали компактные памятки. По словам сотрудников избиркома раньше они были в 60 страниц, а сейчас всего 30. Здесь выборный процесс от А до Я. Всё начинается с общих правил и заканчивается подсчетом голосов.

Это не первая подобная встреча с наблюдателями. Предыдущая прошла в формате видеосвязи. Тогда в дистанционном семинаре участвовали представители миссии ОБСЕ.

Ожидается, что в регионе 1844 избирательных участка придется около 10 тысяч наблюдателей - треть из них общественники.

Независимые наблюдатели от Общественной палаты будут присутствовать на выборах впервые, раньше работали только представители партий и кандидатов.

Александр Смертин, секретарь Избирательной комиссии Пермского края: "Иногда мы видели такие вещи, что между наблюдателями от разных кандидатов не было договоренностей и происходили различные ситуации, которые приводили к необоснованным жалобам и блокированию работы комиссий и по факту страдал один – избиратель".

Обучение общественных избирателей проходит и на местах. По последним данным, проинструктировали уже полторы тысячи человек.