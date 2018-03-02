Потоп на ул. Восстания вызвал транспортный коллапс

На ул. Восстания в Перми из-за прорыва трубы образовалась пробка. Вода лилась из люка около дома № 58. Она замерзала, вследствие чего автомобили не могли въехать в гору.

На этот раз подводная река вышла из берегов на пересечении улиц Висимская и Восстания. В течение полутора часов вода шла сплошным потоком, пока на место не прибыли специалисты «Новогор-Прикамья».

По предварительным данным, без воды осталось около 200 частных домов. Также от водоснабжения отключен и седьмой хлебозавод.

Но самое страшное в этой аварии даже не коммунальные проблемы, а настоящий транспортный коллапс. Вода затопила улицу 1905 года, чем вызвала большие затруднения в движении. Улица Восстания, и так не соответствующая нормам безопасности дорожного движения, на этот раз превратилась в один сплошной каток.

О причинах аварии говорить пока рано. Впрочем, все становится понятно, ведь водопровод на этом участке проложили вместе со стройкой исторической части Мотовилихи.

В течение дня коммунальщики обещают устранить аварию. Дорожники подсыпали самые проблемные участки. Впрочем, это не сильно сказалось на проходимости улицы Восстания.