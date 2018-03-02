Следственный комитет начал проверку после пожара на химическом предприятии

Крупный пожар произошел накануне на предприятии Пермская химическая компания в Кировском районе. Возгорание началось в одном из корпусов. Работников из помещения эвакуировали на улицу. По предварительным данным, пострадали пять человек, все они госпитализированы. Как сообщают в краевом Минздраве, у них ожоги и отравление. Трое человек в тяжелом состоянии в реанимации. Следственный комитет по факту ЧП уже начал проверку.